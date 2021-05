Täter auf der Flucht - «Die Explosion hat mich aus dem Schlaf gerissen»

In der Nacht auf Dienstag sprengten Unbekannte in Nussbaumen AG einen Bancomat der Aargauer Kantonalbank. Um 2.30 Uhr hörte ein 20 Minuten News-Scout zwei Explosionen. «Die haben mich aus dem Schlaf gerissen. Zuerst dachte ich an einen grossen Autounfall. Nachdem ich zu meinem Fenster ging, sah ich die Trümmerteile von der Bank», sagt die Leserin.