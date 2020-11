In Ilanz GR ist eine Lenkerin (28) in der Nacht auf den 4. Oktober in eine Hausfront gedonnert. Dabei wurde sie verletzt.

Ein Verkehrsunfall mit unklarem Hergang in Davos oder ein Bergunfall am Piz Bernina. Widerhandlungen auf der A13 in Maienfeld oder ein Skiunfall in Samnaun. Einbrüche, Opferstockdiebstähle, entwendete Fahrzeuge oder auch Sprayereien. In einigen solcher Fälle ist die Kantonspolizei Graubünden auf Zeugen oder Personen, die Feststellungen zu diesen Fällen gemacht haben, angewiesen. «Wir setzen Zeugenaufrufe sehr bewusst ein», so Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden. Würde man bei jedem Vorfall Zeugen suchen, wäre die Bevölkerung irgendwann abgestumpft und würde sich dann in den Fällen, in denen man wirklich auf sie angewiesen ist, nicht mehr melden.