Ecovado: Diese Fake-Avocado soll das Original auf deinem Teller ersetzen

Wenn dich bei jedem Bissen in den Avocadotoast ein schlechtes Gewissen plagt, gibt es gute Neuigkeiten: Ecovado ist eine umweltfreundliche Alternative zur Avocado. Mit der Ecovado präsentiert Arina Shokouhi in ihrer Masterarbeit an der Central Saint Martins Universität in London einen nachhaltigen Ersatz.