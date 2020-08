Lästig Diese Falle zieht Wespen magisch an

Mit seiner Mixtur hat Dominik Landwehr ins Schwarze getroffen. Die Wespen, die es ansonsten auf seine Trauben abgesehen hatten, wurden magisch angezogen. Ein Experte klärt auf, ob man Wespen überhaupt töten darf.

Eine Masse an Wespen hat sich im Suppenteller angesammelt. Die Mixtur, die sich im Teller befindet, zieht die Tiere fast magisch an. Auf dem Video sieht man, wie immer mehr Wespen hinfliegen und anschliessend ertrinken.

Eine solch effiziente Falle zu erschaffen, war gar nie die Idee des Machers. «Ich habe den Teller als alternative Futterquelle hingestellt», so Erfinder Dominik Landwehr. In seinem Garten wachsen Trauben, die ansonsten von den Wespen verzehrt werden. Er habe nur die Tiere von den Trauben fernhalten wollen.

Mit Stützen ausgebessert

Ein Video der Falle hat Landwehr auch auf Facebook gepostet und dafür böse Kommentare erhalten. Es wurde kritisiert, dass er damit massenhaft Tiere tötet, weil sie ertrinken. Mit der hohen Resonanz auf sein Video habe er nicht gerechnet. «Ich habe die Falle aber dementsprechend angepasst und Steine als Stützen in die Schale gegeben», erzählt Landwehr. Er habe die Tiere ja nicht primär töten wollen. Sein Ziel, dass seine Trauben in Ruhe gelassen werden, sei auch so erreicht.