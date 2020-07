vor 1h

Seltene Anblicke

Diese Falter wirst du nur selten zu Gesicht bekommen

Ein Leser entdeckte an einer Hausmauer einen aussergewöhnlichen Falter. Dieser ist eigentlich nicht selten, doch normalerweise nur in der Nacht unterwegs. Ein Experte erklärt, wieso der Falter trotzdem tagsüber zu sehen war.

1 / 8 Diesen Falter entdeckte der Leser kürzlich an einer Hausmauer. Leser-Reporter «Ich musste zwei, drei Mal hinsehen. Ich hatte keine Ahnung, ob es sich um einen Falter oder ein anderes Insekt handelte», erzählt der Leser. Leser-Reporter Dabei handelt es sich um einen Kastanienbohrer. Wikipedia

Darum gehts Ein Leser entdeckt an einer Hausmauer einen Falter, der nur selten tagsüber anzutreffen ist.

Ein Experte weiss, dass der nachtaktive Falter frisch geschlüpft sein muss.

In der Schweiz gibt es noch viele andere Falter, die wir wegen ihrer Nachaktivität nur selten zu Gesich bekommen.

Ein Leser-Reporter entdeckte kürzlich ein ungewöhliches Insekt an einer Hauswand in Kehrsatz BE: «Ich musste zwei, drei Mal hinsehen. Ich hatte keine Ahnung, ob es sich um einen Falter oder ein anderes Insekt handelte», erzählt der Leser. Die ungewöhnlich Farbe des weissen Tieres mit den schwarzen Punkten hätte ihn stutzig gemacht. Eine Google-Suche ergab, dass es sich dabei um einen Kastanienbohrer handeln muss. Ein Falter, der nur sehr selten tagsüber anzutreffen ist: «Der Falter ist frisch aus der Puppe geschlüpft. Ansonsten wäre er längst weggeflogen», weiss Marc de Roche, der sich seit gut 20 Jahren mit den bunten Tieren beschäftigt.

«Da der Kastanienbohrer frisch geschlüpft war, konnte er noch nicht fliegen. Diese Falter sind nachtaktiv und meiden das Tageslicht», so de Roche. Der Leser fand den auffälligen Falter an einer Hausmauer. «Die Raupe muss die Mauer hoch gekrochen sein, bis sie nicht mehr konnte und sich verpuppte.» Ihre Entwicklung von der Raupe bis zum Falter dauert zwischen zwei bis drei Jahren.Obwohl die Tiere in der Schweiz nicht selten sind, sieht man praktisch nie einen tagsüber. Die weisse Farbe des Falters mit den schwarzen Punkten, dient zur Abschreckung von Vögeln. «Der Falter ist nicht unbedingt selten, aufgrund seiner Nachtaktivität jedoch nur sehr selten tagsüber anzutreffen», sagt de Roche. Von dieser Sorte, gäbe es noch viele mehr.

Totenkopfschwärmer

Nachtfalter sind vor allem in der Dunkelheit unterwegs. Über 3’300 Falterarten und damit mehr als 95 Prozent der heimischen Schmetterlingsarten zählen zu ihnen. So auch der Totenkopfschwärmer, der auch aus dem Kultthriller «Das Schweigen der Lämmer» bekannt ist. Der Mörder legt seinem Opfer im Film die Puppe eines Totenkopfschwärmers in den Mund, welche der Leiche später als Schmetterling aus dem Mund fliegt. «Der Totenkopfschwärmer fliegt zurzeit schon Richtung Süden in fernes, warmes Winterquartier. Vorher haben die Weibchen noch Eier in unseren Kartoffelfeldern gelegt, wo die imposanten Raupen derzeit gefunden werden», so de Roche. Diese hätten im kalten Winter jedoch praktisch keine Überlebenschancen. Die Totenkopfschwärmer, die aus dem Winterquartier zurückkehren, sind praktisch nur Nachts anzutreffen.

Russischer Bär

Auch der 'Russische Bär' gehört zu den Schmetterligsarten, die im Diemtigtal leben. BOM

Der Russische Bär wird wegen seinen rot-gelben Hinterflügel auch Spanische Flagge genannt. Im Gegensatz zum Totenkopfschwärmer ist der Falter auch tagsüber anzutreffen: «Obwohl es sich um einen Nachtfalter handelt, saugt der Russische Bär mit seinem Rüssel tagsüber Nektar», erklärt de Roche. Seinen Namen verdankt das Tier seiner auffälligen Färbung. Diese soll potentielle Feinde abschrecken.

Taubenschwänzchen

Viele Personen die das Taubenschwänzchen sehen, würden im ersten Moment an einen kleinen Kolibri denken, erzählt de Roche. «Doch nein, das ist kein Kolibri. Das ist ein Taubenschwänzchen, eine fröhliche Schwärmerart, welche den Schwirrflug vor- und rückwärts beherrscht.» Wie ein Kolibri schwirrt der Falter dann von Blüte zu Blüte um Nektar zu tanken. Obwohl er zu den Nachtfalter gehört ist das Taubenschwänzchen auch tagsüber anzutreffen. «Im Winter fliegen viele in den Süden, manche bleiben aber auch bei uns in gut geschützten Höhlen, in Baumstämmen und auch im Keller und unter dem Dach.»