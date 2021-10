Ancillo Canepa und Liga verurteilen Fan-Gewalt nach Zürcher Derby

Hier sind die Ausschreitungen nach dem Derby im Video zu sehen. News-Scout

Darum gehts Am Samstag kam es beim Zürcher Derby zu wüsten Ausschreitungen.

Nun meldet sich der FCZ zu Wort.

FCZ-Präsident Canepa verurteilt die Vorfälle aufs Schärfste.

Das Zürcher Derby bot am Samstag einiges an Spektakel (3:3). Neben toller Fussball-Kunst beider Mannschaften, kam es nach dem Schlusspfiff zu unschönen Szenen. Eine Gruppe aus rund 75 FCZ-Fans lief auf den GC-Sektor zu und feuerte Pyros und Feuerwerkskörper in die GC-Kurve. Die GC-Fans reagierten und warfen die Pyros zurück auf die Laufbahn des Zürcher Letzigrund. Die herbeigeeilten Sicherheitskräfte konnten eine Eskalation verhindern.

Nun äussert sich der Zürcher Stadtclub in einer Medienmitteilung zu den Vorfällen. «Der FC Zürich verurteilt jegliche Form von Gewalt aufs Schärfste. Der Stadtclub unterstützt die Polizei, um die Fehlbaren zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen», so das Statement des Clubs. Und der FCZ-Boss Ancillo Canepa meint: «Es ist enttäuschend, dass ein faires und spannendes Derby so enden musste. Diese sogenannten Fans schaden sich, der Kurve und dem FC Zürich.» Die Grasshoppers haben sich noch nicht zu Wort gemeldet.

Die Swiss Football League (SFL) ist ebenso nicht glücklich über den Fan-Eklat nach dem Derby. So verurteilt auch die Liga die Ausschreitungen aufs Schärfste. Wie die SFL mitteilt, werde sie ein Verfahren eröffnen. «Die Liga erwartet, dass die Täter identifiziert und für lange Zeit von Fussballspielen ausgeschlossen werden», so die SFL. Weiter bedauert sie, dass «ein grossartiges Fussballspiel vom rücksichtslosen und verwerflichen Verhalten weniger Personen, die damit unter dem Deckmantel einer sogenannten Fanbewegung dem gesamten Schweizer Fussball schaden, überschattet wird.»

Hohe Polizeipräsenz unterband weitere Scharmützel

Auch die Zürcher Stadtpolizei hat sich am Sonntagmittag zu Wort gemeldet. In einem Communiqué schreibt sie: «Vor dem Fussballspiel, gegen 17.30 Uhr wurden im Kreis 4 zwei FCZ-Fans vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen, nachdem sie zuvor mutmasslich an einer Auseinandersetzung mit gegnerischen Fans beteiligt waren. Im Kreis 5 intervenierte die Besatzung eines Streifenwagens, als GC-Fans einen FCZ-Fan attackieren wollten.»

Und weiter: «Dank hoher Polizeipräsenz konnte ein Aufeinandertreffen der Gruppierungen jedes Mal unterbunden werden.» Rund ein Dutzend Personen seien polizeilich weggewiesen worden. Verletzte Personen gebe es keine.