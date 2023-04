Blaue Badeanzüge für Kinder können gefährlich sein

Zur Veranschaulichung filmte Scarnati ihre kleine Tochter beim Schwimmen in einem Pool. Das Mädchen trug dabei einen blauen einteiligen Badeanzug. In dem Video, das bereits über 4,6 Millionen Mal angesehen wurde, sieht man den Kopf des Mädchens auf der Wasseroberfläche schwimmen und ab und zu untertauchen. Aber der azurblaue Farbton ihres Badeanzugs macht es fast unmöglich, den Rest ihres Körpers zu erkennen.

«Kauft keine blauen Badeanzüge»

«Das ist der Grund, warum man seine Kinder nicht in blaue Badeanzüge steckt. Sehen Sie sich an, wie schwer es ist, sie unter Wasser zu sehen», erklärt die Schwimmlehrerin. «Und das ist in ruhigem Wasser. Das ist nicht mit einem ganzen Haufen anderer Kinder, die spielen und planschen und sich amüsieren», so Scarnati weiter. «Also, kauft keine blauen Badeanzüge», warnt sie.