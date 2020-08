Nach dem Abgang von Alex Frei Diese FCB-Spieler mögen Marco Strellers Angriff auf Burgener

Nachdem Alex Frei beim FC Basel seine Kündigung eingereicht hat, teilt Marco Streller auf Instagram eine Botschaft. Mehrere FCB-Profis und ein Aktionär setzen ein Like.

Um so interessanter ist, dass gleich mehrere Spieler das Foto liken, die derzeit beim FCB unter Vertrag stehen: Eray Cömert, Raoul Petretta, Kemal Ademi und Aldo Kalulu haben dem Beitrag mit ihren verifizierten Accounts ein Herzchen geschenkt. Dazu kommen der als «offiziell» angeschriebene Account von Nachwuchsstürmer Julian von Moos (zuletzt an Wil ausgeliehen) und jener des E-Sportlers Luca Boller. Ob die Profis nicht begriffen haben, dass ihr Like als Angriff auf die Basler Clubführung verstanden werden kann – oder sogar muss?