Jeans kaufen: Diese 7 Fehler solltest du unbedingt vermeiden

Mit Jeans-Shorts und Caprihosen bringt dieser Sommer gleich zwei Denim-Trends mit sich. Doch Vorsicht: Diese Fehler gilt es beim Shopping für dein neuestes Lieblingsstück zu vermeiden.

Fehler 1: Du beeilst dich in der Umkleidekabine

Ja, die Umkleidekabine kann mit dem harten Licht schon mal Selbstzweifel schüren. «Wir stellen uns dann möglicherweise vor, wo wir dieses Kleidungsstück tragen werden und wie das Umfeld darauf reagieren könnte», sagt Psychotherapeutin Lilla Futaki zu «20 Minuten». Viele wollen dann nur noch eines: Jeans schnappen und so schnell wie möglich raus. Dabei solltest du dir gerade jetzt Zeit nehmen.

Du solltest in deiner Jeans ein paar Schritte gehen und dich hinsetzen, um zu prüfen, ob die Hose in jeder Situation angenehm ist. Eine gute Idee ist auch, nicht auf leeren Magen shoppen zu gehen. So sitzt die Jeans auch nach einem üppigen Essen noch bequem. Für ein besseres Erlebnis bei der Anprobe kann es helfen, Selbstfürsorge zu üben oder das Einkaufserlebnis mittels Online-Bestellung gleich nach Hause zu verlegen.

Fehler 2: Du probierst Hosen nur in deiner Grösse

Für Kleidergrössen gelten keine festgelegten Masse. Das bedeutet, dass die Jeans in Grösse 40 von einer Marke passen kann und bei der anderen dann wieder nicht. Darum lohnt es sich, mehrere Jeansgrössen in die Kabine zu nehmen. Dabei solltest du unbedingt davon absehen, die zwickende Hose einzupacken in der Hoffnung, dass sie dir bald (wieder) passt. Die Hose muss dir passen und nicht umgekehrt.

Fehler 3: Du vergisst, dass sich Denim ausdehnt

Sobald du mit der Hose deiner Wahl in der Umkleidekabine stehst, ziehst du instinktiv am Saum um den Bauch der Jeans. Eine zwickende Hose will niemand. Jedoch solltest du sicherstellen, dass die Jeans bequem um deinen Bauch sitzt und dabei doch nicht zu viel Spielraum hat.

Denn je nach Material kann sich der Stoff in den ersten drei Monaten um bis zu drei Zentimeter ausdehnen. Behalte das im Hinterkopf, wenn du das nächste Mal in eine Jeanshose schlüpfst. Dennoch sollte sich die Jeans auch bei der Anprobe nicht zu eng anfühlen. Besonders, wenn die Hose zu 100 Prozent aus Baumwolle ist, da dieses Material sich nur wenig bis kaum dehnt.

Fehler 4: Du ignorierst das Material

Damit du möglichst lange Freude an der Jeans hast, solltest du auch auf das Textil achten, aus dem deine Hose geschneidert ist. Eine qualitativ gute Jeans darf sich gerne etwas schwerer und dicker anfühlen. Als Faustregel gilt: Wenn sich nach der Anprobe bereits dein Knie abzeichnet, lässt das Material eher zu wünschen übrig.

Fehler 5: Du wählst die falsche Länge

Willst du Skinny Jeans oder suchst du nach lockeren Cargohosen? Je nach Schnitt sind unterschiedliche Längen gefragt. Skinny Jeans sollten am Knöchel anliegen, der Straight-Leg-Schnitt sollte knapp darunter liegen und Boot-Cut und Wide-Leg-Jeans (wie Cargohosen) dürfen gerne bis zum Boden gehen.