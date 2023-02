5 Fehler, die dein Haar vom Wachstum abhalten

1. Du gehst mit nassen Haaren ins Bett

2. Du hängst zu sehr an deinen Spitzen

Schon klar, wenn der Coiffeur etwas abschneidet, verlierst du an Länge. Dass geschnittene Haare schneller nachwachsen, ist ebenfalls ein Mythos. «Doch Spliss zieht sich mit der Zeit nach oben. Wird er zu stark, kann er nicht so einfach wieder gekittet werden», mahnt Rigliaco. Wer sich also partout nicht von seinen Spitzen trennen will, endet mit einem Busch voller kaputter Enden. Aus und vorbei mit lang und seidig.