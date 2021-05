Diese Fehler machst du beim Duschen

Die erfrischende Dusche am Morgen macht uns wach. Wer lieber abends duscht, kuschelt sich gern frisch gesäubert ins Bett. Und kaltes Wasser nach einem heissen Sommertag ist Erlösung pur. Am regelmässigen Kontakt mit dem Wasser kommt also niemand von uns vorbei – und doch machen fast alle dabei Fehler, die ziemlich unappetitliche Folgen haben können. Wir verraten die Häufigsten.

1. Duschmittel nicht genügend abspülen

Klingt simpel, wird aber dennoch oft vernachlässigt – besonders wenn man es eilig hat. Bleiben Duschgel- oder Shampoo- sowie Conditioner-Rückstände am Körper haften, kann dies die Haut irritieren und Poren verstopfen. Wenn man die Haare nach dem Körper wäscht, darauf achten, dass man mögliche Rückstände der Haar-Produkte vom Körper wegspült. Oder: Den Kopf beim Haare ausspülen zur Seite neigen, so dass Shampoo und Conditioner direkt abfliessen können.

2. Die Füsse nicht einseifen

3. Den Rücken vernachlässigen

Ein weiteres Körperteil, das in der Dusche oft zu kurz kommt. Weil der Rücken jedoch oft in verschwitzter Kleidung steckt oder sich an Oberflächen – etwa an der Matratze oder Stuhllehne – reibt, können die Poren am Rücken schnell verstopfen. Die Folge: Bacne – also Rücken-Acne. Wer nicht gelenkig ist, kann sich den Rücken mit einer Badebürste sanft sauber schrubben.