Diese 6 Fehler ruinieren deine Kleidung

Wenn dein Lieblingspullover nach kurzer Zeit so aussieht, als käme er gerade frisch aus dem Maul einer Kuh statt aus dem Modegeschäft, wird es höchste Zeit, dir über die Kleiderpflege Gedanken zu machen. Mit diesen Tipps verlängerst du nicht nur das Leben deiner liebsten Kleidungsstücke, sondern tust auch der Umwelt etwas Gutes. Denn Kleider länger zu tragen , schont das Klima.

1. Du setzt auf die falschen Kleiderbügel

Für manche Stücke wie Wollpullover solltest du ganz auf Kleiderbügel verzichten und diese zusammengelegt in deiner Schublade versorgen. So behält die Strickware ihre Struktur.

2. Du wäschst deine Kleidung zu oft

Überleg dir gut, ob deine Kleidungsstücke wirklich nach jedem Tragen in die Wäsche müssen.

Deine Kleidung zu oft zu waschen, kann ihre Lebensdauer verkürzen. «Die Reibung in der Waschmaschine beseitigt Flecken, beeinflusst aber auch die Form und Farbe der Kleidungsstücke», sagt Professor Andrew Groves, Leiter des Modedesign-Studiengangs an der University of Westminster, zur BBC. Darum solltest du dir gut überlegen, ob es den nächsten Waschgang tatsächlich braucht oder ob es schon reicht, Flecken nur lokal zu entfernen.