Diese Musikfestivals kennt ihr bestimmt noch nicht

Clanx: Das Appenzell rockt!

Camerata Pontresina: Klassisch im Wald

Ein sanfter Wind weht durch den Taiswald im Engadin und lässt die Äste tanzen. Dabei sitzen die Zuhörer der Morgenkonzerte der Camerata Pontresina gemütlich auf Holzbänken mitten im Wald, blinzeln durch die Äste ins gesprenkelte Sonnenlicht und lauschen den Kammermusik-Stücken, die die Weltklasse-Musiker der Mailänder Scala hier in kleinen Formationen spielen. Die Konzerte, die 2021 vom 20. Juni bis am 6. September täglich um elf Uhr stattfinden, reihen sich in eine über 100-jährige Tradition ein und sind kostenlos. Infos unter pontresina.ch/events.

Schlauer Bauer: Gute Laune auf dem Hof

Gummiboot Openair: Chillen und zuhören!

Das Sommerdilemma: Gummiboot aufblasen und raus aufs Wasser – oder doch lieber Festivalbag packen und rein ins Hörvergnügen? Am Gummiboot Openair geht beides! Und um noch einen draufzusetzen, gibts mit dem Austragungsort das Bergfeeling gleich dazu: Am 24. Juli 2021 gehts mit der Hornegglibahn in die Höhe zum Hornbergsee. Während die kleine Festivalcrowd in Kleingruppen locker im Wasser chillt, sorgen von der Uferbühne aus die Churchill Band und der Elektro-DJ K-Paul für Stimmung. Wer danach noch nicht genug hat, bleibt für die Afterparty mit Imbiss am Ufer. Infos unter jeunessesaanenland.ch.