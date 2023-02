Who Gives A Crap: Diese Firma druckt Liebesbriefe deiner Exen auf WC-Papier

Bald ist Valentinstag – und während sich manche verliebte Pärchen darauf freuen, sieht es bei Singles und frisch getrennten Menschen vermutlich anders aus. Diverse Unternehmen und Marken geben aber auch diesen Menschen die Möglichkeit, den Valentinstag zu «feiern»: So kann man bei einem Zoo in Texas Kakerlaken nach Ex-Partnern benennen und verfüttern lassen. Aber auch «Who Gives A Crap», eine nachhaltige Toilettenpapier-Marke, hat ein Angebot parat: Passend zum Feiertag gibt dir das Unternehmen die Möglichkeit, deine ungeliebten Exen, oder zumindest Erinnerungen an sie, das Klo herunterzuspülen.