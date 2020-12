Konsumlust kehrt zurück

Trotz der Ende Jahr hohen Coronavirus-Fallzahlen ist die Konsumlust der Schweizer zurückgekehrt. In einer aktuellen, repräsentativen Umfrage von Comparis geben nur noch 38 Prozent der Teilnehmer an, weniger zu konsumieren oder zu sparen. Zu Beginn der Krise gab noch fast die Hälfte an, weniger Geld ausgeben zu wollen. Mittlerweile sagt ein Drittel der Befragten, das Coronavirus verändere ihr Kaufverhalten gar nicht. Im März waren es noch 24 Prozent, die keinen Einfluss des Virus auf ihr Kaufverhalten feststellen konnten.