Berlin : Diese Fische haben das Aquarium-Unglück wie durch ein Wunder überlebt

Am Freitagmorgen ist das Aquadom in Berlin geplatzt. Zuerst hiess es, alle der 1500 Fische seien tot. Die Berliner Feuerwehr konnte jedoch einige der exotischen Tiere retten.

Darum gehts In Berlin ist das Aquadom am Freitagmorgen geplatzt.

1500 exotische Fische befanden sich darin.

Zuerst hiess es, dass alle Tiere verendet seien, später stellte sich heraus, dass einige Dutzend gerettet werden konnten.

Ein Knall mit verheerenden Folgen hat am Freitag die deutsche Hauptstadt erschüttert. Das riesige Aquarium Aquadom mit 1500 Fischen in einem Hotel nahe des Berliner Alexanderplatzes ist zerborsten. Eine Million Liter Wasser ergossen sich am sehr frühen Morgen aus dem zerstörten 16 Meter hohen Glaszylinder in das Hotel und auf die Strasse.

Dutzende Fische gerettet

Zuerst hiess es von den Einsatzkräften, dass alle Fische beim Unglück verendet seien. Die Berliner Feuerwehr teilte jedoch später auf Twitter mit, dass durch die Spezialkräfte der Höhenrettung aus dem oberen Konstruktionsbereich des geborstenen Aquariums noch mehrere Dutzend lebende Fische gerettet werden konnten.



Feuerwehrsprecher James Klein sagt gegenüber dem «Stern». «Ich denke, an der Zahl waren das etwa drei Bottiche.» Es handele sich um Süss- und Salzwasserfische. Die Tiere würden nun getrennt untergebracht. Die Salzwasserfische sollen in die benachbarte Unterwasserwelt Sea Life mit weiteren Aquarien kommen. Die Süsswasserfische sollen in Aquarien des Zoos gebracht werden.

Erdgeschoss liegt komplett in Trümmern

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Riesenbehälter im Lichthof des Hotels, durch den ein Fahrstuhl führt, auf der Stelle zerstört. «Wenn das Aquarium defekt ist, dann platzt das schlagartig», sagte ein Sprecher. «Das ist nicht ein kleiner Riss, aus dem das Wasser austritt, sondern das komplette Aquarium ist schlagartig geplatzt.» Das Erdgeschoss liege «komplett in Trümmern».



Doch weil so früh morgens zahlreiche Hotelgäste noch nicht im Erdgeschoss unterwegs waren, wurden nur zwei Menschen leicht verletzt. Hinweise auf einen gezielten, gewaltsamen Anschlag gab es laut Polizei zunächst nicht. Stattdessen wird eine Materialermüdung bei dem 16 Meter hohen Aquadom vermutet.

Die Tierschutzorganisation Peta forderte am Freitag bereits, dass der Aquadom nicht wieder aufgebaut werden dürfe. «Die Zeiten, in denen Fische aus ihrer natürlichen Umgebung entrissen werden, um sie zur Belustigung von Hotelgästen in einen Tank einzusperren, müssen ein für alle Mal enden», erklärte deren Experte Peter Höffken in Berlin.

