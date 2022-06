Personalknappheit: Diese Flüge haben die Airlines ab Zürich und Basel bereits gestrichen

Wer in den Sommerferien ins Ausland verreisen will, muss sich aufs Schlimmste gefasst machen. Weil wegen Corona-Fällen und Entlassungen während der Pandemie nicht genug Personal vorhanden ist, kommt es bereits seit Anfang Juni an verschiedensten Flughäfen in Europa zu stundenlangen Wartezeiten, so etwa am Amsterdamer Flughafen Schiphol.