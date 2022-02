Invasion der Ukraine : Diese Folgen hätte Russlands Ausschluss vom Zahlungssystem Swift

Wegen der unprovozierten Invasion in der Ukraine haben bereits diverse Länder Sanktionen verhängt. Auch ein Ausschluss aus dem Zahlungsnetzwerk Swift wird immer wieder diskutiert. Doch was ist Swift überhaupt und welche Rolle spielt das System für die Schweiz?

Darum gehts Nach der Invasion der Ukraine sieht sich Russland mit diversen Sanktionen konfrontiert.

Während die USA Russlands Ausschluss aus einem internationalen Zahlungssystem fordert, sträubt sich Deutschland.

Auch in der Schweiz hat die Organisation Rechenzentren.

Es gilt als scharfes Sanktionsschwert, doch noch ziehen es Amerikaner und Europäer nicht: Ein Ausschluss Russlands aus dem Swift-System, über das Banken bei internationalen Zahlungen Daten abgleichen. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erklärt die Zurückhaltung bei dem Thema so: Der Westen habe am Donnerstagabend nicht beschlossen, die russischen Banken vom Swift-System abzuschalten – «vermutlich, weil die Europäer Wege brauchen, um weiter russische Gasimporte zu bezahlen». Er scheint richtig zu liegen: Der deutsche Finanzminister Christian Lindner sagte am Freitag, bei den Sanktionen wegen der Ukraine-Krise seien weitere Schritte möglich. Sie müssten aber insbesondere bei Gaslieferungen «in ihren Auswirkungen bedacht werden».

Weitreichende Konsequenzen

Ein Ausschluss aus dem System kann für die betroffenen Staaten schwerwiegende Folgen haben: Der erschwerte Zugang zum internationalen Finanzmarkt verlangsamt Zahlungs- und Warenströme oder verhindert sie sogar ganz. Für Unternehmen, die Geschäfte im sanktionierten Land betreiben, entstehen enorme Kosten und möglicherweise hohe Kreditausfälle. So wird die Wirtschaft des sanktionierten Landes hart getroffen. Doch auch die ausländischen Firmen, die vor Ort tätig sind, nehmen Schaden.

Die Forderungen nach einem Swift-Ausschluss Russlands sind nicht neu: Bereits nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 wurde der Schritt in Erwägung gezogen. Schon damals bestand aber die Sorge, dass Russland sich weiter abschotten und sich beispielsweise enger an China binden könnte.

Russland und China mit eigenen Systemen

Beide Staaten haben bereits eigene Zahlungssysteme aufgebaut, um sich von Swift unabhängig zu machen. Das Russische System for Transfer of Financial Messages (SPFS) verbindet zwar erst rund 400 fast ausschliesslich russische Banken. Ein Ausschluss aus dem Swift-Verfahren dürfte dieser Initiative aber neue Dringlichkeit verleihen.

Swift («Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication») ist kein Zahlungsverkehrssystem, sondern ein internationales Netzwerk zum Austausch elektronischer Informationen. Jeder an das System angeschlossene Teilnehmer hat eine eigene Swift-Adresse, den Bank Identifier Code, kurz BIC. Anhand dieser internationalen Bankleitzahl sind Kreditinstitute eindeutig identifizierbar.

Auch in der Schweiz hat die genossenschaftlich organisierte Firma, die weltweit rund 2200 Mitarbeitende beschäftigt, ein Rechenzentrum. Der Standort in Diessenhofen (TG) ist gemäss dem «Tages-Anzeiger» die Folge eines politischen Zwists zwischen der EU und den USA. Über Jahre werteten Ermittler aus den Vereinigten Staaten die Transaktionen praktisch unkontrolliert aus, was der Europäischen Union ein Dorn im Auge war. Deshalb wurde 2013 mit dem Bau des rund 100 Millionen Franken teuren Rechenzentrums nahe am Rhein begonnen.

