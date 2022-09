Trendwende: Diese Folgen hat der SNB-Entscheid für Sparer und Hauskäuferinnen

Damit will er die Preisteuerung bekämpfen.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat wie von Expertinnen und Experten erwartet die Ära der Negativzinsen beendet. SNB-Präsident Thomas Jordan kündigte am Donnerstagmorgen eine Erhöhung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent an. Die Leitzinsänderung gilt ab Freitag.

Aktien

Bei Aktien droht keine Panik. Der Markt habe die Anhebung schon eingepreist, sagt Philipp Burckhardt, Portfolio Manager und Fixed Income Strategist bei der Bank Lombard Odier IM. Generell mögen Aktienmärkte aber keine Zinserhöhung, weil Kredite dadurch teurer werden. Das führt zu weniger Investitionen, was schlecht fürs Wachstum der Firmen und deren Aktien ist, so Burkhardt.

Euro-Franken-Kurs

Der Schweizer Franken dürfte kaum reagieren, da die SNB den Leitzins wie erwartet erhöhte, sagt Brian Mandt, Chefökonom der Luzerner Kantonalbank. Er erwartet, dass die Anhebung weitgehend neutral für Aktien bleibt. Der Franken ist aber schon so stark wie nie gegenüber dem Euro. Für Firmen in der Exportbranche ist es dadurch ohnehin schwierig, mit den Preisen der Konkurrenz im Ausland mitzuhalten. Für Konsumentinnen und Konsumenten sind Ferien im Euro-Ausland dafür günstiger. Allerdings sei dort die Preisteuerung zum Teil so hoch, dass der Unterschied gering ausfallen dürfte, sagt Philipp Burckhardt.