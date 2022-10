Experte klärt auf: Diese Folgen könnte die Razzia für Melanie Müller haben

Am Donnerstagmorgen führte die Polizei eine Hausdurchsuchung beim Reality-TV-Star durch. Ein Terrorismus-Experte gibt Auskunft, was für rechtliche Folgen das für sie haben könnte.

Darum gehts Die Polizei durchsuchte das Haus von Melanie Müller (34) nach rechtsradikalem Material.

Falls Beweismaterial gefunden wurde, droht der Sängerin ein gerichtliches Verfahren.

Sie dementiert weiterhin, den Hitlergruss an ihrem Konzert in Leipzig gezeigt zu haben.

An einem Konzert von Melanie Müller (34) wurden im Publikum Hitlerrufe und -grüsse geäussert. Die Leipzigerin distanzierte sich kurz nach dem Auftritt auf Instagram von der rechtsradikalen Szene. Nazis hätten an ihren Shows nichts verloren, so die 34-Jährige im Post. Trotzdem könnte der Vorfall rechtliche Konsequenzen für die Sängerin haben.

Die negativen Schlagzeilen rund um Müller reissen nämlich nicht ab: Am Donnerstagmorgen rückte die Polizei in ihr Haus im Leipziger Viertel Wahren aus und führte eine Razzia durch. Ein Terrorismus-Experte erklärt gegenüber VIP.de, dass eine Hausdurchsuchung zwei mögliche Gründe haben kann: «Eine Razzia wird angeordnet, wenn befürchtet wird, dass eine Person oder Personen Straftaten begehen werden. Oder sie wird angeordnet, wenn Beweise im Rahmen einer Strafverfolgung gesucht und gegebenenfalls gesichert werden sollen», so der Strafrechtler Michael Ortmann.

Mit was für Folgen muss Melanie Müller rechnen?

Ob die Polizei rechtsextremes Material in Müllers Haus gefunden hat, ist nicht bekannt. Die Leipziger Staatsanwaltschaft bestätigt gegenüber «Bild», dass die Razzia wegen zweier Verfahren angeordnet wurde. «Im ersten Verfahren geht es um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen Melanie Müller, in einem zweiten gegen Unbekannt, weil im Publikum Hitlerrufe und -grüsse zu hören und zu sehen waren», so Sprecherin Vanessa Fink.

Wenn die Beamten Beweismaterial gefunden haben, hätte das ein Verfahren zur Folge. «Es sei denn, sie kann nachweisen, dass das Material ohne ihr Wissen dort gelagert wurde», meint Ortmann. Die Sängerin teilt sich das Haus mit ihrem Partner Andreas Kunz (53). Ihm wird eine Verbindung zur Szene vorgeworfen, weil er angeblich einmal für eine rechtsradikale Security-Firma gearbeitet hat.

Laut Kunz war die Razzia erfolglos

Kunz war zu Hause, als die Polizei auftauchte: «Der Hund schlug an, davon wurde ich wach, und dann standen auch schon die Polizisten vor mir», erzählt er gegenüber der deutschen Zeitung. Laut dem 53-Jährigen suchten die Beamten nach Speichermedien, wurden jedoch nicht fündig. Die Schlagersängerin war zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Sie ist momentan auf Mallorca, um ihre letzten Konzerte zu spielen. Die restlichen geplanten Shows hat sie wegen der Vorwürfe abgesagt.

Auf Anfrage der «Bild» dementiert sie weiterhin die Vorwürfe, dem Publikum gegenüber den Hitlergruss gezeigt zu haben. «Seit elf Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegungen. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern Zicke-Zacke-Zicke-Zacke, also genau so, wie ich es dort mache», meint sie. Sie unterstütze aber die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und entschuldigt sich, falls ihre Armbewegungen falsch verstanden wurden. «Sollte ich mich mit meinen Gesten wirklich missverständlich ausgedrückt haben, so würde mir dies im Herzen wehtun, und hierfür entschuldige ich mich, denn es wäre nie meine Absicht gewesen», erklärt Müller in dem Schreiben, das der deutschen Zeitung vorliegt.

