Kunstwerk «Folienkartoffel» in Wales kostet Tausende Pfund

Ein Kunstwerk in Wales sorgt für Ärger.

Über ein Kunstwerk an einem beliebten Wanderweg in der Ortschaft Chepstow in Wales wird heftig debattiert: Das Werk des Künstlers Michael Johnson liess die meisten unbeeindruckt, sie bezeichnen die silberne, kieselsteinähnliche Struktur als «gebackene Kartoffel». Doch die Empörung wurde erst recht gross, als die Bewohner und Bewohnerinnen erfuhren, dass die Gemeinde 6000 Pfund (umgerechnet etwa 6640 Franken) dafür ausgegeben hatte.