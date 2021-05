mRNA-Technologie - Diese Frau hat den US-Impfstoff erfunden

US-Präsident Joe Biden und sein oberster Gesundheitsberater Anthony Fauci zu Besuch bei Kizzmekia Corbett im NiH (Nationalen Gesundheitsinstitut in Bethesda, Maryland. (Archivbild)

Die Schwarze Wissenschaftlerin gibt Forscherinnen in den USA damit ein Gesicht.

Sie und ihr Team werden in den USA nun als Retter der Menschheit gefeiert.

Das Patent auf die Technologie der mRNA-Impfstoffe gehört den USA : (Biontech und Moderna). Diese wurde von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Nationalen Gesundheitsinstituts (NIH) entdeckt, wie der « Tagesanzeiger » berichtet. Darunter die 35-jährige Kizzmekia Corbett. Sie ist die Leiterin des Corona-Teams des NIH-Impfforschungszentrums. Sie wird in den USA als Retterin der Menschheit gefeiert.

Die Mikrobiologin entwickelte zusammen mit ihrem Team einen zentralen Bestandteil der mRNA-Impfstoffe. Dies heisst konkret, dass sie herausgefunden hat, in welcher Form das sogenannte «Spike-Protein» den Impfstoff am wirkungsvollsten macht. Das Verfahren ihres Teams (mRNA) wurde anschliessend patentiert.

Corbett als «Impffluencerin» auf Twitter

«Meine Tweets gehören mir, meine Wissenschaft der Welt», so definiert Corbett ihr Motto auf Twitter, schreibt der «Tagesanzeiger» weiter. Tatsächlich sei es so, dass die USA keine Exklusivhoheit auf ihr Patent einfordern. Sie haben es an eine Reihe von Firmen weitergegeben und erhalten dafür Lizenzgebühren sowie Biontech. Die einzige Ausnahme ist die US-Firma Moderna, die keine bezahlen muss.