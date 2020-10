Luzern : Diese Frau hat gerade 24 Stunden auf einem Floss wie ein Löwe posiert

Barbara Kiener hat sich zum Ziel gesetzt, während 24 Stunden vor dem Löwendenkmal in der Pose des Löwen zu verharren, auf einem Floss, um so auf den «Stillstand in der Flüchtlingspolitik» aufmerksam zu machen. Und sie hat den ganzen Tag und die ganze Nacht ausgeharrt.