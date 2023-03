Auri Kananen putzt kostenlos die verdreckten Wohnungen von Fremden

Die finnische Influencerin Auri Knanen macht Putzen so glücklich, dass sie in ihrer Freizeit die völlig vermüllten Wohnungen von Fremden säubert.

Der wöchentliche Wohnungsputz macht den wenigsten Menschen Spass: Eine Ausnahme scheint Auri Kananen zu sein. Selbst bezeichnet sich die finnische Influencerin als «Queen of Cleaning». In ihrer Freizeit putzt sie die völlig verdreckten und vermüllten Wohnungen von fremden Menschen und das, ohne dafür bezahlt zu werden.

«Putzen macht mich glücklich»

In der Regel reinigt sie Wohnungen von Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben oder an Depressionen erkrankt sind. Über Instagram oder per E-Mail bitten die Betroffenen Auri um Hilfe. Psychische Probleme lähme Betroffene in Hinblick auf das Putzen der Wohnung, erklärt sie. In ihren Videos betont sie, dass man sich dafür nicht schämen müsse.