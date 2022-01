Sorge vor Einmarsch in die Ukraine - Diese Frau will Russen «ein Willkommen geben, an das sie sich erinnern werden»

Mariana Zaghlo posiert in ihrem Wohnzimmer in Kiew mit dem Zbroyar-Z-15-Gewehr, das sie kürzlich kaufte.

Zahlreiche Ukrainerinnen melden sich derzeit in einem speziellen Militärtraining an.

Die Ukrainerin Mariana Zhaglo hat geschworen, mit allen Mitteln «für Kiew zu kämpfen». Die 52-jährige Mutter dreier Kinder posiert in ihrem Wohnzimmer mit einem Scharfschützengewehr in der Hand. Sollte Russland die Ukraine besetzen wollen, werde sie den Angreifern «ein Willkommen geben, an das sie sich erinnern werden», verspricht sie.

«Als Mutter möchte ich nicht, dass meine Kinder die Probleme der Ukraine erben oder dass diese Bedrohungen an sie weitergegeben werden. Es ist besser, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze», sagt Zaghlo zu « Times of Israel ».

Ein kleines Vermögen in Verteidigung investiert

Die Marketing-Fachfrau gibt an, nicht die einzige Sniperin in Kiew zu sein. Es sollen etwa 100'000 bewaffnete Zivilisten bereit stehen, für ihre Heimat zu kämpfen. «Ich bin nicht allein. Es gibt viele Frauen wie mich in der Ukraine», sagt Zaghlo. «Kein Mann wird tun, was eine Frau tun kann, um ihre Familie, ihre Kinder zu schützen. Frauen haben eine gewaltige Energie.»