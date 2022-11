Rap City: Diese Freunde organisieren das grösste Indoor Hip-Hop-Festival

Luciano vor dem Durchbruch gebucht

Festival 2023 bereits in Planung

«Nach dem Hype der ersten zwei Jahre hat uns die Pandemie fast das Genick gebrochen», so Fynn. «Finanziell waren wir am Schwimmen.» Trotzdem habe sich das Team nicht vom Ziel abbringen lassen, ein Festival im Hallenstadion zu organisieren. «Wir haben immer gesagt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen – nun haben wir es bewiesen», so Fynn. So richtig glauben könnten sie es aber noch immer nicht. «Es ist schwierig, das Gefühl in Worte zu fassen. Dass es am Samstag endlich so weit ist, realisieren wir wohl erst, wenn die ersten Acts auf der Bühne stehen.»