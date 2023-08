Tierpark Bern: Neun Wildsäuli zur Welt gekommen

Wildschwein-Nachwuchs im Tierpark Bern: Am 16. Juli haben zwei, am 21. Juli gleich sieben Jungtiere das Licht der Welt erblickt. Wie in einem neuen Video des Tierparks zu sehen ist, sind die gestreiften Frischlinge kaum satt zu kriegen und nuckeln eifrig an den Zitzen ihrer Mutter.