Frisurentrends: Hair Contouring ersetzt den Highlighter

Das sogenannte Moneypiece ist kein Unbekannter in Instagram-Feeds und auf den Strassen. In den vergangenen Jahren zeigte es sich mal in der klassisch-blondierten Version und mal in allen Farben des Regenbogens. Und auch 2022 scheint der Trend nicht abzureissen – doch genau wie beim Make-up gilt ab sofort: Weniger ist mehr. Mit dem Trend Hair Contouring wird es soft und schmeichelnd fürs Gesicht.

So machen die Strähnchen frischer

Jesse Feijt arbeitet als Hairstylist beim Zürcher Salon Reto Holzer Coiffeurs und ist Fan des Looks: «Mit Highlights in den vorderen Partien kann man dem Gesicht schmeicheln und es schön einrahmen. Der hellere Farbton verringert den Kontrast zwischen der Haar- und Gesichtsfarbe. So lässt er den Teint strahlen und verleiht automatisch einen Glow. Die Helligkeit und die Partien kann man zudem individuell an jeden Kunden und jede Kundin anpassen.»

Ähnlich wie beim normalen Contouring im Gesicht gilt schliesslich: Helle Töne heben hervor, dunkle lassen in den Hintergrund treten. So können etwa Wangenknochen betont werden oder runde Gesichter schmaler erscheinen. Den Look empfiehlt Jesse allen, die sich vorsichtig an einen helleren Ton gewöhnen wollen oder einfach nach etwas Abwechslung suchen, ohne zu viel zu verändern.

Für Sparfüchse ohne Terminstress

Ein weiterer Vorteil: «Hair Contouring wächst total natürlich raus, da die Partien gar nicht bis direkt an den Ansatz gefärbt werden. So ist der Look sehr haltbar und muss nicht monatlich nachgefärbt werden.» Und wenig Färbeaufwand beim Coiffeur und weniger Besuche für Touch-Ups bedeuten auch ein besser gefülltes Sparkonto und mehr Zeit für andere Dinge im Leben.

Wer sollte die Finger vom Trend lassen?

«Die Highlights funktionieren für beinahe alle und lassen sich super mit verschiedenen Schnitten kombinieren», so der Coiffeur. «Stufige Looks oder lange, lockere Curtain Bangs sind kein Problem. Abraten würde ich nur Personen mit Stirnfransen, weil das Endergebnis sehr unnatürlich wirken würde.»

Verrate uns in den Kommentaren, wie dir der neue Haartrend gefällt!