Diese Frisur hilft dir, auch bei Hitze cool zu bleiben

Darum gehts US-Forschende haben in einer Studie die beste Frisur für heisse Tage ausgemacht.

Demnach schützt fest gelocktes Haar am besten vor Hitze.

Unter Locken erwärmt sich die Kopfhaut entweder kaum oder gibt sogar Wärme ab.

Die Forschenden vermuten, dass lockig-krause Haare für unsere Vorfahren ein Vorteil waren.

Bei heissem Wetter einen dichten Lockenschopf zu haben, stellen sich viele Menschen als sehr warm vor. Schliesslich wird lockiges Haar gemeinhin als sehr dick und darum isolierend empfunden. Doch der Schein trügt, wie Forschende um die Anthropologin Tina Lasisi von der University of Southern California und der Pennsylvania State University in den «Proceedings of the National Academy of Sciences» schreiben. Das Gegenteil ist der Fall: Lockiges Haar ist ein ziemlich guter Hitzeschutz für den Kopf.

So sind die Forschenden vorgegangen

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler programmierten eine Modellpuppe so, dass ihre Kopfoberfläche durch Stromzufuhr konstant eine Temperatur von 35 Grad Celsius aufwies, entsprechend der menschlichen Kopfhaut. Diese bestrahlten sie dann mit Lampen, die die Sonne simulieren sollten. Gleichzeitig war der Puppenkopf drei verschiedenen Windstärken ausgesetzt, um den Luftzug darzustellen, der beim Stehen, Gehen oder Rennen entsteht. Schliesslich sollten die im Labor erzeugten Bedingungen möglichst nah an der Realität sein.

Der Puppe wurden drei verschiedene Perücken aus schwarzem Menschenhaar aus China aufgesetzt. Sie waren glatt, leicht gewellt und stark gelockt (siehe Bildstrecke). Auch einen Versuchsdurchlauf mit Glatze gab es. Ausserdem war die künstliche Kopfhaut mal trocken, mal feucht, ähnlich wie bei einem schwitzenden Menschen.

Das hat das Team um Tina Lasisi herausgefunden

Haare und Kopfhautbeschaffenheit haben einen deutlichen Einfluss darauf, wie der menschliche Kopf auf Temperaturen reagiert: Eine feuchte Kopfhaut gab stets Wärme ab, besonders beim Laufen und ohne Haar. Die drei Perücken konnten das zwar nicht vollständig verhindern, minderten den Wärmeverlust aber deutlich.

Bei trockenem Haupt war es umgekehrt. Nun drohte vielmehr Überhitzung, am meisten bei der Glatze. Die Haut wurde so warm, dass das Gehirn eines Menschen Gefahr laufen würde, zu überhitzen. Die verschiedenen Durchläufe zeigten, dass alle Haartypen einen gewissen Schutz vor der Sonne bieten. Am besten schnitt aber fest gelocktes Haar ab: Darunter erwärmte sich die künstliche Kopfhaut entweder kaum oder gab bei stärkerem Luftzug sogar Wärme ab. Lasisi spricht gegenüber nationalgeographic.com von einem «bedeutenden Ergebnis».

Kopfhaare könnten ein möglicher passiver Mechanismus sein, «der uns die physiologischen Kosten des Schwitzens erspart», so die Expertin. Schliesslich verliert der Mensch beim Schwitzen wertvolle Flüssigkeit und Elektrolyte.

Diese Schlüsse ziehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Lasisi und ihr Team hatten Luftfeuchtigkeit- und -temperaturen im Labor jenen nachempfunden, die am Äquator in Afrika herrschen, wo es die ersten Menschen gab. Die Forschenden vermuten, dass lockige Haare für unsere Vorfahren ein Überlebensvorteil waren. Schliesslich mussten sie auch mal längere Zeit ohne Wasser auskommen.

So bewerten andere, unbeteiligte Fachleute die Studie

Niccolo Caldararo von der San Francisco State University folgt grundsätzlich der These, dass Kopfhaare das menschliche Gehirn bei heissem Sonnenlicht schützen und es bei Kälte isolieren. Allerdings weist er darauf hin, dass auch ihre Farbe eine Rolle spielen könnte. Beispielsweise könnten weisse Haare, die Licht reflektieren, einen besseren Schutz vor der Sonne bieten als schwarze Haare, die deren Wärme absorbieren, zitiert ihn nationalgeographic.com.

Das sieht auch Kurt Senn, Dermatologe und Autor des Buches «Hair: A Human History» so. Ihm zufolge hätten auch die unterschiedliche Form und Dichte menschlicher Haare berücksichtigt werden sollen. So hätten die in der Studie verwendeten asiatischen Haare tendenziell einen runden Querschnitt. Sie absorbieren daher mehr Wärme als einige Arten afrikanischer Haare, bei denen jedes Haar wie ein langes Band geformt ist, das sich leichter kräuselt.

Die Evolutionsbiologin Elizabeth Tapanes von der University of California San Diego bezeichnet die Studie als einen «grossen Fortschritt bei der Überlegung, warum wir so viele Haare auf dem Kopf haben.»

