Kennst du Nahrungsergänzungs-Fruchtgummis?

Nahrungsergänzungsmittel in Tablettenform üben keinen grossen Reiz für die Einnahme aus. Das Unternehmen Mium Lab bietet deshalb eine neue, schmackhaftere Form von Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Fruchtgummis ohne Zucker an. Sie kombinieren eine bewusste Ernährung mit dem Genuss von Süssigkeiten und decken dabei gesundheitliche Schwachstellen ab.