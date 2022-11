Junge soziale Netzwerke: Diese fünf Apps wollen Twitter und Co. an den Kragen

Mastodon, Countersocial, Revyze, Gas und Bluesky sind Namen von Apps, welche immer öfter in Medien und auf Social Media fallen.

Tröten anstatt zwitschern auf Mastodon

Auf einem in Deutschland entwickelten dezentralen und werbefreien Netzwerk wird «getrötet» anstatt gezwitschert: Mastodon , dessen Maskottchen ein Mammut ist, wird derzeit als die nächste Twitter-Alternative gehandelt. Der im Jahr 2016 gegründete Mikroblogging-Dienst ist mit 5,7 Millionen Usern vergleichsweise noch ein kleinerer Fisch unter den Plattformen. Er funktioniert ähnlich wie Twitter, erlaubt nur wenige Zeichen für Postings, finanziert sich aber im Unterschied dazu nicht über Werbung und läuft über mehrere Tausend verschiedene, global verteilte Server anstatt über einen zentralen. Zu den Befürwortern von Mastodon gehört beispielsweise der deutsche Entertainer Jan Böhmermann.

Das Anti-Netzwerk Countersocial

Die Plattform Countersocial wurde 2017 von einem anonymen US-Hacker gegründet und zeichnet sich durch seine Nulltoleranz gegenüber Trollen und Fake-News aus. Um das zu gewährleisten, werden Accounts aus bestimmten Ländern wie etwa Russland, China, Iran oder Nordkorea nicht zugelassen. Dies steht immer wieder in der öffentlichen Kritik, genauso wie das noch unübersichtliche Layout der App. Neben dem Nachrichtenversand und Video-Chats gehören bei Countersocial auch das Verwenden von Hashtags und die Verbreitung der Newslage dazu. Besonders englischsprachige Nachrichtensender sind auf Countersocial bereits vertreten.

Transparenz auf Bluesky

Diese Plattform ist noch in der Beta-Phase, die Erwartungen sind aber gross: Bluesky ist aus Twitter hervorgegangen und verfolgt einen dezentralen Ansatz sowie Transparenz. Bluesky wirbt ausserdem mit offeneren Algorithmen, damit die User mehr Kontrolle haben. Wie sich zeigte, profitiert Bluesky vom aktuellen Twitter-Drama: Für einen Beta-Test haben sich innert kürzester Zeit 30’000 Personen angemeldet.

Gas, ein Netzwerk für Schüler

Erst seit August gibt es die App Gas, welche das Selbstbewusstsein der Nutzenden steigern soll. Kreiert wurde sie unter anderem von Nikita Bier, der auch schon für Meta arbeitete. Zuletzt haben die App-Store-Downloads von Gas diejenigen von Tiktok und Bereal geschlagen. Gas setzt auf Positivität: User können hier anonyme Komplimente versenden und an Umfragen teilnehmen. Das Unternehmen definiert dabei, welche freundlichen Botschaften verbreitet werden können. Das Medienunternehmen Bloomberg hypte Gas als das neue soziale Netzwerk für Schüler in den USA. Es ist vorerst in einzelnen US-Bundesstaaten erhältlich. Es gibt aber bereits eine vermeintliche deutsche Copy-Cat von Gas: die App namens Slay.