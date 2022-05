Trainer, Fans und mehr : Diese fünf Bausteine machen den FCZ zum Schweizer Meister 

André Breitenreiter

Wer über das Erfolgsrezept des FCZ philosophiert, der kommt am Trainer nicht vorbei. André Breitenreiter übernahm das Amt vor dieser Saison. Die Platzierungen des Teams in den Jahren zuvor: 8, 7, 7 – immer musste man beinahe bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen. Nun steht man an der Spitze. Eine grosse Stärke von Breitenreiter: Die Kommunikation. Die Spieler wissen genau, was ihr Trainer verlangt und von ihnen erwartet. Ebenfalls ein wichtiger Punkt in der Saison: Nur selten passte sich das Team dem Gegner an. Breitenreiter war es immer wichtig, seinen eigenen Fussball durchzusetzen. Auch bei den Wechseln war der 50-Jährige meistens auf der Höhe. In zahlreichen Partien entschieden die Einwechselspieler das Spiel.