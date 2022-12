Red Bull Campus Clutch: Diese fünf Studenten vertreten die Schweiz im internationalen Gaming-Wettkampf

Sie kämpfen im Taktik-Shooter «Valorant» gegen 45 Teams am Weltfinale in Brasilien.

«Wenn ich zu viel übe, ist meine Mutter nicht glücklich»

Team-Captain Marco «NeXie» Ferreira ist stolz darauf, die Schweiz zu vertreten: «Es ist eine unglaubliche Erfahrung, denn wir sind zum ersten Mal an so einem grossen Turnier», so Ferreira. «Ich hoffe, dass wir in der Schweiz dadurch bekannter werden und unser Potenzial weiter ausschöpfen können.» Sein Team hat der Informatikstudent an LAN-Partys und lokalen Turnieren kennen gelernt.