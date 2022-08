Umweltbewusst: Diese fünf Zero-Waste-Experten inspirieren auf Instagram

Anke Schmidt ist eine deutsche Autorin und Shop-Betreiberin, die vor rund zehn Jahren ihren Zero-Waste-Blog und den zugehörigen Instagram-Account gestartet hat. Ihr Ziel: aufzeigen, wie Nachhaltigkeit ohne Greenwashing funktioniert. Aktuell bespricht sie in ihren Postings das Retten und Lagern von Lebensmitteln sowie nachhaltige Waschmethoden.

Der Low-Waste-Koch Max La Manna hat es zu seiner Aufgabe gemacht, vorzuzeigen, wie man einfache, köstliche Menüs zaubert, ohne viel wegzuwerfen. Dabei setzt er auf die Verwertung aller Teile von Gemüse und Früchten, oder kreiert aus Speiseresten ein neues Gericht. Der gebürtige Amerikaner lebt aktuell in Grossbritannien und hat einen Preis für sein nachhaltiges Kochbuch erhalten.

Shia Su bezeichnet sich selbst als einen veganen «Zero Waste Nerd» und befasst sich mit einem minimalistischen, plastik- und palmölfreien Leben. Ihre Instagram-Seite ist voll von hübsch arrangierten Bauernmarkteinkäufen und wissenswerten Beiträgen. Einer der neueren Posts dreht sich beispielsweise darum, wie nachhaltiger tätowiert werden kann. Die Influencerin lebt in Deutschland und hat ein Buch mit dem Titel «Zero Waste» veröffentlicht. In ihrem deutschen Podcast spricht sie nicht nur über Diversität und Popkultur, sondern auch über umweltfreundliche Lifehacks.

Aktiv werden mit @burimirko

Den Abfallbegriff überdenken und Lebensmittel retten: Der selbst ernannte Anti-Food-Waste-Pionier Mirko Buri referiert zum Thema und führt verschiedene Events und Projekte in der Schweiz durch. Seine Spezialität ist es, gemeinsam mit Freiwilligen Gemüse, das optisch nicht perfekt aussieht, zu Saucen oder Bouillons zu verarbeiten. Auf Instagram können die Follower und Followerinnen seine Vorhaben verfolgen und ihn dabei unterstützen.

Eine bekannte Instagram-Grösse zum Thema Zero-Waste ist Kathryn Kellogg aus Kalifornien. Sie bietet ihren 402’000 Followern und Followerinnen auch einen kostenfreien Nachhaltigkeitskurs an. Die Klima-Optimistin postet Rezepte oder wissenswerte Informationen über bewusstes Konsumieren. Besonders beliebt in ihrer Community ist die Video-Reihe, in welcher Kathryn Kellogg über Produkte spricht, die sie nicht mehr einkauft, seit sie sich dem Zero-Waste-Lifestyle verschrieben hat.