Japan : Diese furchtlosen Affen versammeln sich jedes Jahr am gleichen Lagerfeuer

Seit 62 Jahren versammeln sich zu Beginn der Wintersonnenwende in einem japanischen Tierpark Affen an einem Lagerfeuer.

Nicht nur Menschen fühlen sich im Winter an einem knisternden Lagerfeuer wohl, in Japan geniessen das auch einige Affen. Zu bestaunen ist das im Japan Monkey Center, wo das «tierisch» gemütliche Lagerfeuer eine lange Tradition hat, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Stets mit Beginn der Wintersonnenwende versammeln sich in dem Affenpark in der Stadt Inuyama in der zentraljapanischen Provinz Aichi sogenannte Yakushima-Makaken – eine Unterart der Japan-Makaken – um ein gemütliches Lagerfeuer herum, wo sich die Tiere aufwärmen und geröstete Süsskartoffeln verputzen.