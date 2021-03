Und genau so ein Wunder brauchen auch die Berner Young Boys am Donnerstagabend gegen Ajax – ab 21 Uhr live bei uns im Ticker. Und im Gegensatz zu Messi, Suarez und Co. muss YB im Achtelfinal der Europa League «nur» eine Drei-Tore-Hypothek aufholen. «Jeder Spieler kennt solche unglaublichen Spiele aus dem TV, einige haben selber schon grosse Comebacks innerhalb eines Spiels erlebt», sagt YB-Trainer Gerry Seoane vor dem Rückspiel-Duell gegen Ajax Amsterdam. «Der Glaube ist da, auch wenn es gegen ein Team mit dieser Qualität sehr schwierig wird.»

Ähnlich sieht es sein Spieler Vincent Sierro: «Wir müssen uns einfach auf uns konzentrieren und unser Spiel machen. Dann werden wir sehen, was passiert.» Videos von Rückspiel-Wundern habe man sich in der mentalen Vorbereitung aufs Spiel keine angeschaut, sagt Seoane.

FCB verspielte 3:0-Polster

Neben «La Remontada» gibt es in der jüngeren Vergangenheit weitere Beispiele für spektakuläre Comebacks, die YB Mut machen dürften. An eines davon hat ausgerechnet der grosse Rivale aus Basel keine guten Erinnerungen. Ebenfalls mit einem 3:0-Polster reiste der FCB im Europa-League-Viertelfinal 2013/2014 zum Rückspiel nach Valencia – und wurde dort mit 0:5 nach Verlängerung aus dem Estadio Mestalla geschossen.

In der Champions League gehörten wundersame Comebacks in den letzten Jahren schon fast zur Tagesordnung. Während der FC Barcelona gegen Paris noch jubeln konnte, wurde die «Blaugrana» in den beiden folgenden Saisonen jeweils Opfer von spektakulären Kehrtwenden. 2018 scheiterte man trotz eines 4:1-Vorsprungs im Rückspiel aufgrund einer 0:3-Pleite an Aussenseiter AS Rom.