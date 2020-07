«Fallout», «Cuphead», «The Last of Us»

Diese Games kannst du bald von der Couch aus bingen

Die «Westworld»-Macher arbeiten an einer Serienadaption von «Fallout». Auch auf weitere Show-Umsetzungen von beliebten Games darfst du dich freuen.

Die beiden sind grosse Fans der Vorlage, wie sie schon in diversen Interviews betont haben. Oder in ihren Worten: «‹Fallout› ist eine der grossartigsten Game-Reihen aller Zeiten. Jedes Kapitel dieser wahnsinnig einfallsreichen Geschichte hat uns unzählige Stunden gekostet, die wir stattdessen mit unseren Familien und Freunden hätten verbringen können. Es ist unglaublich aufregend, dieses riesige, subversive und schwarzhumorige Universum auf Amazon zum Leben erwecken zu können.»

Leben und Sterben in der Postapokalypse

Details zu Cast oder Story gibts noch keine, geschweige denn ein Releasedatum. Fest steht nur, dass die Serie auf Amazon Prime zu sehen sein wird. Und: Oben im Video siehst du den ersten Teaser, der allerdings wirklich, wirklich wenig (okay, eigentlich gar nichts) aussagt, aber in der Optik der Games daherkommt.

Apropos Games: Die (Action-)Rollenspiele handeln vom Überleben und Sterben in der Zeit – der Titel suggeriert es – nach einem nuklearen Fallout und spielen stets in einem postapokalyptischen Ödland. Die Ästhetik lehnt sich dabei stark an alte B-Movies an und an die Art, wie sich die Menschen der 1940er-Jahre die Zukunft vorgestellt haben.