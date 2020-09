Im Juli 2020 tauchten Meldungen von einem sogenannten Martinelli-Video bei Whatsapp auf. Man soll es keinesfalls anklicken, hiess es in dem Kettenbrief. Das Video gebe es nicht, erklären Experten. Solche Falschmeldungen kursieren immer wieder bei Whatsapp, wie folgenden Bilder zeigen.

Das führt dazu, dass die App immer und immer wieder abstürzt. Selbst das Schliessen und wieder Öffnen der App bringt meist keine Abhilfe. «Der Messenger friert ein und ist dann in einer Endlosschleife gefangen», so Wabetainfo.com. Leider gebe es keine allgemeine Lösung für das Problem.

So schützt du dich

Was aber kann man tun, wenn man eine solche Nachricht erhält? Auf dem Handy sollte man sie auf keinen Fall öffnen. Wenn man auf einem PC bei Whatsapp-Web angemeldet ist, so soll man den Absender blockieren und die entsprechenden Nachrichten löschen. Das soll laut den Wabetainfo-Experten helfen. Zudem: Wurden die bösartigen Botschaften innerhalb einer Gruppe geteilt, so kann man zusätzlich die Datenschutzeinstellung auf nur «Meine Kontakte» oder «Meine Kontakte ausser … » ändern.