Wohnungskrise: Leerwohnungs-Quote in den Zürcher Gemeinden

Anders sieht es in ländlichen Gemeinden aus – und in der Gemeinde Küsnacht.

Vor allem in Städten gibt es kaum leere Wohnungen.

Leere Wohnungen werden zunehmend Mangelware . Ein Blick auf den Kanton Zürich zeigt: Fast 60 Prozent der Gemeinden hatten 2022 tiefere Leerwohnungsbestände als im Jahr zuvor. Die Gründe sind dieselben wie an vielen anderen Orten auch: Es wird weniger gebaut und oft ersetzen Neubauten bestehende Wohngebäude , wie der Kanton auf seiner Homepage schreibt.

Ein Blick auf die Karte des Kantons Zürich zeigt: Die Leerwohnungsziffer variiert von Gemeinde zu Gemeinde stark. Die tiefste Leerwohnungsquote weist bekanntermassen die Stadt Zürich aus. Nur 0,07 Prozent der Wohnungen stehen in der Stadt leer. Auffällig ist die gut situierte Gemeinde Küsnacht am rechten Zürichseeufer: Mit 3,35 liegt die Leerwohnugsquote mehr als fünfeinhalb mal so hoch wie im Kantonsdurchschnitt (0,7 Prozent).