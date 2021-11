Hohe Reichen-Dichte - Diese Gemeinden zahlen die höchsten Bundessteuern pro Kopf

Aus manchen Ortschaften fliesst besonders viel Geld pro Kopf an den Staat ab. Im Tessiner Dörfchen Bedretto sinds über 63’000 Franken, in Riemenstalden gerade mal 53 Franken.

Im Schnitt zahlen wir 1318 Franken Bundessteuern. Doch mancherorts ist der Schnitt deutlich höher.

Darum gehts In Bedretto TI zahlen die Bürgerinnen und Bürger im Schnitt am meisten direkte Bundessteuer.

Die Kopfquote im Tessiner Dörfchen beträgt über 63’000 Franken.

Im Schwyzer Dörfchen Riemenstalden sinds nur 53 Franken.

Ein Lottogewinn oder der Zuzug eines reichen Erben kann den Schnitt deutlich nach oben drücken.

1318 Franken müssen wir pro Kopf im Schnitt für die Bundessteuern abgeben. Doch manche Gemeinde mit reichen Bürgerinnen und Bürgern zahlt das Zigfache. So liegt die Kopfquote von natürlichen Personen im 200-Seelen-Dorf Vaux-sur-Morges VD bei mehr als 37’000 Franken.

In der Ortschaft lebt der schwerreiche Roche-Erbe André Hoffmann, der jedes Jahr Millionen an Steuern zahlt. Ebenfalls viel Geld an den Staat pro Kopf fliesst in der Berner Gemeinde Rümligen. Einer der knapp 500 Einwohnerinnen und Einwohner knackte den Lotto-Jackpot von fast 90 Millionen Franken. Statt den üblichen 600 Franken Bundessteuer pro Kopf waren es darum in der Steuerperiode 2018 über 24’000 Franken.

Reiche mit tiefen Steuern anlocken

An der Spitze mit über 63’000 Franken Bundessteuer pro Kopf steht das abgelegene Tessiner Bergdorf Bedretto am Nufenenpass, wie die «SonntagsZeitung» unter Bezug auf Zahlen der Eidgenössischen Steuerverwaltung schreibt (siehe Bildstrecke oben). Das Dorf lockt Reiche mit einer tiefen Gemeindesteuer.

Ebenfalls einen hohen Schnitt haben die Gegenden rund um die grossen Schweizer Seen. So fliessen von den Schwyzer Dörfern Wollerau und Feusisberg pro Einwohnerin und Einwohner mehr als 14’000 Franken Bundessteuer an den Staat. Die Gegend unmittelbar am Zürichsee ist bekannt für ihre Reichen-Dichte.

Tiefe Quoten im Jurabogen, im Emmental und in den Alpen

In anderen, meist abgelegenen Gemeinden ohne Reiche liegt die Kopfquote der Bundessteuer dagegen deutlich tiefer. Diese finden sich vor allem im Jurabogen, im Emmental oder in den Alpen. So sinds 182 Franken in der Urner Gemeinde Isenthal, wo die Häuser verstreut im Tal vis-à-vis der Tellskapelle am Urnersee liegen.

Am wenigsten Bundessteuer zahlen die knapp 90 Einwohnerinnen und Einwohner des stark von Landwirtschaft geprägten Schwyzer Dörfchens Riemenstalden. Die Kopfquote liegt bei gerade mal 53 Franken (siehe Bildstrecke unten).

Am wenigsten Bundessteuer zahlen die knapp 90 Einwohnerinnen und Einwohner des stark von Landwirtschaft geprägten Schwyzer Dörfchens Riemenstalden. Die Kopfquote liegt bei gerade mal 53 Franken.

Hohe Steuern dank Yves Saint Laurent Die höchsten Bundessteuern von Firmen zahlt im Schnitt die Gemeinde Rolle VD mit fast 20’000 Franken. Dort hat der Chemie-Multi Ineos eine Niederlassung. Am zweithöchsten ist die Kopfquote der Firmen-Bundessteuern im Tessiner Dorf Cadempino, wo der französische Luxusgüterkonzern Kerin eine Niederlassung hat und mit seiner Tochterfirma Yves Saint Laurent Switzerland ansässig ist. Ebenfalls hoch sind die Quoten von Firmensteuern rund um den Zürichsee und am Ufer des Genfersees. So liegt die Stadt Zug mit über 20’000 Franken an dritter Stelle.