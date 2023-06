Deloitte-Studie: Das sagt die 20-Minuten-Community über die Ergebnisse

1 / 3 Bei einer Befragung haben rund die Hälfte der Millennials und Gen Z gesagt, dass sie ihre Stellen kündigen wollen. Unsplash/Kobu Agency In der 20-Minuten-Community gibt es dafür viel Kritik – aber nicht nur. Unsplash/John Schnobrich Viele User haben auch Verständnis, dass sich die jungen Arbeitnehmer nicht mehr ausbeuten lassen wollen. Unsplash/Annie Spratt

Darum gehts Deloitte hat 1000 Millennials und 700 Menschen aus der Generation Z in der Schweiz befragt: Fast die Hälfte der Befragten will ihre Stelle bald kündigen.

«Firmen müssen umdenken und Vorgesetzte empathischer werden», heisst es in der Studie.

In der 20-Minuten-Community werfen einige den jungen Menschen Faulheit vor.

Andere zeigen Verständnis, schliesslich seien die Jungen mehr Druck ausgesetzt und hätten kaum Zukunftsperspektiven.

Die Gen Z (Jahrgänge 1995 bis 2004) und Millennials (1983 bis 1994) machen rund die Hälfte der Schweizer Arbeitskräfte aus. Sie könnten den Fachkräftemangel bald weiter verschärfen: Fast jede zweite befragte Person aus diesen Generationen will laut einer Deloitte-Studie in den nächsten zwei Jahren den Job kündigen. In der 20-Minuten-Community sorgt die Studie für Aufregung – sowohl in der Kommentarspalte als auch bei Social Media.

«Die Quittung kommt in Form von Altersarmut!»

Diverse Leserinnen und Leser werfen den jungen Menschen Faulheit vor und dass sie nicht arbeiten wollten. So schreibt martial.k: «Am liebsten möchte diese junge Gesellschaft viel Geld verdienen, ohne zu arbeiten. In welchem Land gibt es sowas?» und BeautifulDay89 wundert sich: «Machen sich diese Leute keine Sorgen, wie sie ihre Pensionskasse füttern? Die Quittung, wenn kein Geld für die Säule 3a da ist, kommt dann später in Form von Altersarmut.»

Allerdings werden nicht nur die Gen Z und die Millennials kritisiert. Baumsporo fragt: «Wer hat denn diese ‹problematische Generation› erzogen?» und User olsopaul sieht die Situation als eine Chance für die älteren Arbeitnehmer: «Es gibt ganz viele Ü50-Arbeitnehmer, die qualifiziert sind, einfach arbeiten und nicht ständig Bedingungen stellen.»

«Die Jobs setzen uns auch mehr unter Druck!»

Neben Kritik gibt es aber auch viel Zuspruch für die jungen Menschen. Ein Instagram-User schreibt: «Viele Arbeitgeber sind der Meinung, mit den jungen Leuten machen zu können, was sie wollen!» und ein Instagram-User weiss eine Erklärung: «Die Jobs setzen uns auch viel mehr unter Druck als vorher. Darum!» So sieht es auch Raheem: «Recht so! Wir sind menschliche Wesen mit Bedürfnissen und keine Roboter. Ich bin von der Generation X und ich habe die Nase voll.»

So sieht es auch Ickflippaus: «Diese Generationen haben einfach keinen Bock, sich ausbeuten zu lassen. Finde ich gut.» Und EsIstSoWeit versteht die Forderungen der befragten Jungen: «Karriere heisst eben nicht immer eine Führungsfunktion. Karriere kann man auch als Spezialist machen. Das geht auch mit Teilzeit und flexiblen Arbeitszeiten. Beides sollten heute keine Fremdwörter mehr sein.» Auch dataanalyst sieht Gründe, warum sich junge Menschen für weniger Arbeit entscheiden: «Weshalb sollte man nicht weniger arbeiten und dadurch Steuern sparen? Wenn Reiche das machen, ist es clever, bei normalen Menschen gilt man danach als faul.»

Bist du in deinem Job zufrieden? Ja, sehr! Ja, aber es gibt immer Luft nach oben. Nicht wirklich, aber ich habe auch Angst etwas Neues zu suchen. Nein, ich möchte meinen Job in absehbarer Zeit kündigen und einen neuen finden. Ich habe derzeit keinen Job.