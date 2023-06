CRISPR besiegt Leukämie: Zwei krebskranke Kinder wieder gesund

Am Great Ormond Street Hospital for Children in London wurde die neuartige Gentherapie durchgeführt. Behandelt wurden insgesamt drei junge Patienten.

Sie half, als die bewährten Krebstherapien nicht mehr anschlugen: Eine Form der Genschere CRISPR . Sie ist unter anderem in der Lage, menschliche DNA so zu verändern, dass bestimmte Zellen besser in der Lage sind, Krebszellen zu zerstören, ohne sich aber gegenseitig zu bekämpfen. Entdeckt wurde die Genschere bereits 2003, deren Relevanz für die Medizin erkannten 2012 die französische Biochemikerin Emmanuelle Charpentier und die amerikanische Chemikerin Jennifer Doudna.

Was unter Laborbedingungen gelingt, hat vor kurzer Zeit erfolgreich Einsatz in die Praxis erhalten: Zwei junge Menschen, die unter einer besonders aggressiven Form der akuten lymphatischen Leukämie litten, konnten durch den Einsatz der Schere geheilt werden. Über eine davon berichtete 20 Minuten bereits: Die 13-jährige Alyssa aus Grossbritannien ist krebsfrei – zuvor war ihr Blutkrebs trotz Chemotherapie und Knochenmarkstransplantationen immer wieder zurückgekommen. Eine Art, die Schere anzuwenden, ist die sogenannte CAR-T-Therapie: Dabei werden weisse Blutkörperchen von Spendern entnommen und im Labor modifiziert.

Die Therapie von Alyssa und zwei weiteren Kindern erfolgte im Rahmen einer Studie des Great Ormond Street Hospital for Children in London unter der Leitung von Dr. Waseem Qasim. Die Studie wurde am vergangenen Mittwoch veröffentlicht. Die Ergebnisse sind zwar vielversprechend, aber leider nicht ausschliesslich: Ein Junge (15) wurde ebenfalls durch die sogenannte CAR-T-Therapie geheilt, dem dritten Patienten (13) konnte nicht geholfen werden. Die Behandlung selbst schlug zwar an, allerdings schwächt sie das Immunsystem massiv. Der Junge zog sich eine Pilzinfektion zu, die tödlich für ihn endete.