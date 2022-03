Queen diktiert Regeln – Diese Gerichte sind für Prinz William und Herzogin Kate auf Reisen tabu

Zu königlichen Trips hat nämlich die Queen höchstpersönlich Regeln aufgestellt, was von den Royals gegessen werden darf und was nicht.

Völlig zurücklehnen und alle lokalen Spezialitäten ausprobieren liegt nicht drin: Das Ehepaar muss sich an Essregeln halten.

An Events, an denen die Monarchin selbst teilnimmt, dürfen ausserdem keine Gerichte mit Knoblauch und Zwiebeln serviert werden.

Momentan sind Prinz William und seine Ehefrau Herzogin Kate auf Royal-Tour in der Karibik unterwegs. Auf den tropischen Inseln werden dem königlichen Paar so einige aussergewöhnliche Spezialitäten aufgetischt. Doch wegen strenger Regeln, die von Queen Elizabeth (95) höchstpersönlich aufgesetzt wurden, dürfen die Royals nicht alles verspeisen, was ihnen aufgetischt wird.