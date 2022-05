Teuerste Eiscreme: Dieses Glace mit Blattgold kostet 70 Franken

Wer bereits fünf Franken pro Glacekugel zu teuer findet, wird in der Gelateria Mokambo in der Kleinstadt Ruvo di Puglia bei Bari im Südosten Italiens vermutlich nicht fündig. Denn die dortigen Eisspezialitäten sind nicht von dieser Welt – und die Preise auch nicht.

Profis seit 120 Jahren

Die Gelateria Mokambo ist international bekannt. Dahinter steckt die Familie Paparella: Sie führt das Geschäft bereits in vierter Generation und hat dadurch so manche Erfahrung gesammelt. Seit 120 Jahren schon bieten sie traditionell hergestelltes Eis aus natürlichen Zutaten an.