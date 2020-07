vor 1h

Basel

Diese Gleise sind genau so verlegt wie geplant

Zwischen Bankverein und Kunstmuseum in Basel kann man Zeuge einer Gleisführung werden, die so nicht ganz zu passen scheint. Auf Anfrage erklärten die Basler Verkehrs-Betriebe, dass dies absichtlich so gemacht wurde – und warum.

von Elodie Kolb

1 / 8 Entlang der Baustelle für das neue Parkhaus des Kunstmuseums in Basel sind merkwürdige Gleiskonstellationen zu sehen. Elodie Kolb Diverse Gleise laufen aufeinander zu, verfehlen sich aber knapp. Ist das ein Versehen? Elodie Kolb Eine BVB-Mediensprecherin erklärt auf Anfrage, dass diese Gleise absichtlich so seien: «Aufgrund des Parkhauses muss die Lage der Gleise angepasst werden. An einigen Stellen sind sie noch nicht fertig, weswegen die alten und die neuen Gleise nicht aneinanderpassen.» Elodie Kolb

Darum gehts Die Gleisführung beim Kunstmuseum Basel mutet auf den ersten Blick kurios an.

Die Gleise wurden jedoch genau nach Plan verlegt.

Die Basler Verkehrs-Betriebe erklären, wieso hier im Moment das eine oder andere nicht zu stimmen scheint.

In der Basler Innenstadt beim Kunstmuseum entsteht zurzeit ein grosses unterirdisches Parkhaus. Zwischen den von vielen Tramlinien befahrenen Stationen Bankverein und Wettsteinplatz fahren die Trams deshalb nur auf einer Spur. Auf der anderen würden sie nicht weit kommen, denn dort passen die Gleise derzeit nicht ganz zusammen.

Bei der ungewöhnlichen Gleisführung handelt es sich aber nicht um Baupfusch. «Aufgrund des Baus des Parkhauses und der Umgestaltung des St.-Alban-Grabens müssen wir die Lage der Gleise anpassen», sagt Sonja Körkel, Sprecherin der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB). Bei der Verlegung sei das Verkehrsunternehmen aber abhängig vom Fortschritt des Baus am Parkhaus, an dem es nicht beteiligt ist.