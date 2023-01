Am Stromverbrauch kann man den Alltag der Zürcher ablesen

Stromsparen ist in aller Munde. Doch wann brauchen wir eigentlich Strom für was? 20 Minuten hat einen typischen Sommertag mit einem Wintertag in der Stadt Zürich verglichen.

Darum gehts Der Stadtzürcher Stromversorger EWZ hat 20 Minuten die Stromdaten eines Sommer- und eines Wintertages zu Verfügung gestellt.

Der Zürcher Stromtag beginnt mitten in der Nacht, wenn die Boiler zu heizen beginnen.

Am Mittag, wenn alle das Mittagessen kochen, ist der Verbrauch am höchsten.

Am Abend wird im Winter viel mehr Strom verbraucht als im Sommer.

Die Daten für diesen Artikel lieferte der Stadtzürcher Stromversorger EWZ, der die Messwerte Interessierten mit einer Auflösung von 15 Minuten zur Verfügung stellt. Für unseren Vergleich haben wir als typischen Sommertag den 3. Juli 2019 ausgewählt, die Höchsttemperatur betrug an diesem Tag 26 Grad, der Tiefstwert war 16 Grad. Als Wintertag wählten wir den 7. Dezember 2022, Höchsttemperatur vier Grad, Tiefstwert minus drei Grad.

In die Auswertung ist der Stromverbrauch von Privathaushalten, dem Gewerbe und den KMU eingeflossen. Nicht abgebildet ist der Stromverbrauch der Industrie, des ÖV und der Strassenbeleuchtung.



Mitternacht – der Tag beginnt

Die ersten Zürcher, die «wach» sind und den Stromverbrauch in die Höhe treiben, sind keine Menschen. Zweimal in jeder Nacht schickt der Stromversorger ein sogenanntes Rundsteuersignal an die Elektroboiler im Versorgungsgebiet, je an die Hälfte aller Geräte. Erst mit diesem Signal beginnen die Boiler, das Duschwasser für den Morgen zu heizen. Sie nutzen dabei den um einige Rappen günstigeren Niedertarif.

Fünf Uhr – Zürich erwacht

Ab fünf Uhr morgens sind auch die Menschen in Zürich langsam wach. Der Stromverbrauch wächst an. Kaffeemaschinen, Licht und erste PCs in den Büros verbrauchen Strom. Gut sichtbar ist, dass die Kurve für den Winter schneller ansteigt als für den Sommer. Das fehlende Tageslicht und entsprechend mehr elektrisches Licht ist der Grund dafür, sagt EWZ-Mediensprecher Thöme Jeiziner.

Mittag – Zürich kocht

Über den ganzen Morgen hinweg steigt der Stromverbrauch relativ gleichmässig an. Im Winter wird wesentlich mehr Strom verbraucht als im Sommer. Grund dafür ist auch hier die künstliche Beleuchtung in Büros, Läden und Häusern. Eigentlich erstaunlich, haben wir doch zumindest das Gefühl, dass wir alle ungefähr gleichzeitig bei der Arbeit erscheinen. Doch unter den Daten versteckt sind die zahlreichen Küchen der Gastronomie, also die Restaurants und Kantinen, die den ganzen Morgen über das Mittagessen für die Zürcherinnen und Zürcher vorbereiten. Den höchsten Stromverbrauch hat Zürich dann auch ziemlich genau um zwölf Uhr, wenn auch in den Haushalten gekocht wird und in den Kantinen das Essen geschöpft wird.

Nachmittag – Arbeiten und Verdauen

Am Nachmittag wird wieder leicht weniger Strom verbraucht als in der Mittagsspitze. Die Zürcherinnen und Zürcher haben gegessen, Tageslicht ist noch reichlich vorhanden.

Abend – grosse Unterschiede zwischen Sommer und Winter

Ab 16 Uhr steigt der Stromverbrauch wieder stark an, vor allem im Winter. Grund: Es wird dunkel, viele Menschen arbeiten aber noch in Läden und Büros, die Lichter gehen überall wieder an. Um 18 Uhr erreicht der Stromverbrauch noch einmal fast das Niveau der Mittagsspitze. Während viele Zürcherinnen und Zürcher noch im Büro sind, wird gleichzeitig in Restaurants und Haushalten das Abendessen gekocht.

Im Sommer ist der Anstieg am Abend viel weniger ausgeprägt. An lauen Sommerabenden bleiben Herr und Frau Zürcher länger draussen, geniessen den See oder grillieren auf dem Balkon. Alles Tätigkeiten, die nicht so viel Strom aus dem Netz verbrauchen wie das Abendprogramm im Winter.

Nachts – die Parallele zwischen Sommer und Winter

In unserer Stichprobe ist der Stromverbrauch ab circa 23 Uhr fast deckungsgleich zwischen Sommer und Winter. Zürich geht schlafen, sagt EWZ-Mediensprecher Thöme Jeiziner. Und zwar nicht alle gleichzeitig. Sondern schön gestaffelt, fast schon einer nach dem anderen, was die langsame Abnahme im Stromverbrauch erklärt. Zudem sind alle Büros und Läden um diese Uhrzeit auch geputzt. Lichterlöschen. Weiterhin Strom brauchen Stand-By-Geräte, aber auch etwa Kühlschränke.

Zürich spart Strom

Zürich nimmt die Stromsparappelle des Bundes tatsächlich ernst, das beweist eine andere Grafik. Diese zeigt auf Grundlage der gleichen Daten wie sie für diesen Artikel verwendet wurden eine Bandbreite des Stromverbrauches der vergangenen Jahre. Seit Beginn des Herbstes und damit der Stromsparappelle ist der Verbrauch konstant am unteren Ende der Skala, es wird also tatsächlich Strom gespart.



Zürich spart Strom, das beweist diese Grafik. Screenshot: ewz.ch