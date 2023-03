GOAT-Radio: Diese Greatest Hits dürfen beim Karaoke nicht fehlen

Zoé schwelgt gern in 70er-Jahre-Vibes

Moe mag 90s-Hip-Hop und Eric Clapton

«Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down...» – «Yo Home to Bel-Air», der Titelsong der 90er-Jahre-Sitcom «The Fresh Prince of Bel-Air» von DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Wenn mich jemand vor ein Mikro stellt, sing ich am liebsten Eric Claptons Version von J. J. Cales «Cocaine».