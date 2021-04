Juventus, Liverpool und BVB - Diese Grossclubs drohen die Champions League zu verpassen

1 / 11 Der FC Liverpool, Champions-League-Sieger von 2019, könnte in der kommenden Saison unfreiwillig aussetzen. imago images/Pro Sports Images Leicester City ist dagegen auf gutem Weg Richtung CL-Gruppenphase. imago images/Sportimage Gar keinen europäischen Fussball gibt es in der neuen Saison wohl für Arsenal und Granit Xhaka. imago images/Shutterstock

Darum gehts Mehrere renommierte Vereine drohen die Qualifikation zur Champions League zu verpassen.

Darunter sind der italienische Serienmeister Juventus, Liverpool, Dortmund oder sogar PSG.

Dafür schnuppern Überraschungsteams wie Leicester, Frankfurt und Lille an der Königsklasse.

Das Monster-Projekt Superliga steht nach heftigen Diskussionen bereits wieder vor dem Aus. Dabei wollten zwölf Grossclubs der Champions League eigentlich den Rücken kehren. Beim Blick auf die nationalen Ligen wird aber klar, sportlich zählen einige der Involvierten nicht mehr zur europäischen Spitze. Gleich mehrere grosse Namen dürften die kommende Champions-League-Saison verpassen. Eine Übersicht:

Premier League (England)

Die Regentschaft der «Big 6» scheint seit dieser Saison Geschichte. Nur die beiden Clubs aus Manchester spielen eine zufriedenstellende Saison, City führt die Liga klar vor Stadtrivale United an. Und dahinter? Da steckt der FC Chelsea mitten im Kampf um die Champions League. Aber dabei kämpfen die Londoner nicht etwa mit Liverpool oder Arsenal. Der Sensationsmeister von 2016, Leicester City mischt munter mit und hat auf die viertplatzierten Blues sogar schon ein kleines Polster. Und punktgleich mit Chelsea schnuppert mit West Ham United ein weiteres Überraschungsteam an der Königsklasse. Immerhin: Noch sind Liverpool und Tottenham in Schlagdistanz. Für Arsenal dürfte es in der kommenden Saison jedoch nichts mit Europa werden. Xhaka und Co. liegen nur auf Platz neun, der nicht einmal für die neue Conference League reicht.

Serie A (Italien)

Nach neun Meistertiteln in Serie ist die Liga-Dominanz von Juventus Turin definitiv vorbei. Inter Mailand liegt souverän an der Tabellenspitze. Den Nerazzurri dürfte der Titel kaum mehr zu nehmen sein. Dahinter tobt ein verrückter Vierkampf um drei Champions-League-Plätze, in dem alle Teams regelmässig patzen. Aktuell hat der AC Milan die besten Karten und liegt einen Zähler vor Atalanta Bergamo und Juventus Turin. Auf Rang fünf, ebenfalls nur zwei Punkte zurück, lauert Napoli auf Ausrutscher der Konkurrenz. Keine Champions-League-Hymne wird in der kommenden Saison für einmal im Stadio Olimpico ertönen. Zu gross ist der Rückstand der AS Roma.

Bundesliga (Deutschland)

Bayern München steht kurz vor dem neunten Titel in Serie, auch weil der ärgste Verfolger aus Leipzig zuletzt etwas schwächelte. Alles beim alten also in der Bundesliga? Nicht ganz. Denn hinter dem Spitzenduo ist nicht etwa Borussia Dortmund oder Mönchengladbach rangiert. Überraschenderweise sind die Teams aus Wolfsburg und Frankfurt auf Kurs Richtung Champions League. Dortmund (5.) braucht im Saison-Schlusspurt Schützenhilfe. Bitter wird es zudem für Adi Hütter. Statt einer möglichen CL-Teilnahme gibt es für den künftigen Gladbach-Trainer in der kommenden Saison wohl keinen europäischen Fussball. Aktuell liegen die Fohlen nämlich vier Punkte hinter dem sechstplatzierten Leverkusen.

La Liga (Spanien)

Seit 2005 wanderte der Meisterpokal jedes Jahr entweder nach Barcelona oder Madrid. Dabei wird es auch 2021 bleiben. Lange sah es danach aus, also würde Atlético Madrid den ersten Titel seit 2014 einfahren. Zuletzt strauchelte das Team von Diego Simeone aber etwas. Stadtrivale Real und der FC Barcelona haben aufgeschlossen. Es bahnt sich ein Krimi um die spanische Krone an, denn auch der FC Sevilla liegt noch in Schlagdistanz. Die Champions-League-Plätze sind vergeben, das fünftplatzierte Real Sociedad liegt 23 Punkte hinter dem Leader.

Ligue 1 (Frankreich)