Olten: Polizei muss bei Anti-Littering-Aktion ausrücken

In Olten findet diesen Monat eine Anti-Littering-Aktion statt.

Grüne Kreise um weggeworfene Kaugummis am Boden der Bahnhofsbrücke gesprayt: Diese Aktion löste einen Polizei-Einsatz aus.

Diesen Monat findet in Olten eine Anti-Littering-Aktion statt.

Um auf die Littering-Probleme aufmerksam zu machen, führt der Werkhof Olten einen Monat lang verschiedene Aktionen durch. Dazu haben Mitarbeitende der engagierten Werbeagentur beispielsweise zahlreiche PET-Flaschen, die in der Stadt liegengelassen wurden, an die Decke der alten Holzbrücke gehängt und aus weggeworfenen Alu-Dosen Schlangen geformt.

Ausserdem sprayten sie am Montagmorgen grüne Kreise um die Kaugummis am Boden der Bahnhofbrücke. Dabei trugen sie jedoch keine Werkhof-Kleidung, wie das «Oltner Tagblatt» berichtet, sodass Pendlerinnen und Pendler vermuteten, dass es sich bei der Aktion um Vandalismus handle und die Polizei benachrichtigten. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Olten aus. Vor Ort wurde das Missverständnis jedoch in Kürze gelöst.