Von DJs über Anwälte zu Politikerinnen – Diese Gruppen bekämpfen in Europa die Corona-Massnahmen

Italien, Deutschland, Frankreich: Wie in der Schweiz haben die Corona-Massnahmen und die Impfungen auch in unseren Nachbarländern teils heftige Reaktionen ausgelöst.

1 / 5 In Deutschland haben die Querdenken-Demos über die vergangenen anderthalb Jahre Tausende angezogen. Ihren Ursprung nahmen sie in Stuttgart. AFP In Frankreich stellten die «Gilets Jaunes» mit die stärksten Fraktionen innerhalb der Corona-Protesten. REUTERS Auch in Wien ist es zu mehreren Corona-Grossdemonstrationen gekommen. Dahinter steckt ein weitverzweigtes Netzwerk von Organisationen. REUTERS

Darum gehts Überall in Europa haben die Corona-Massnahmen über die vergangenen anderthalb Jahre den politischen Betrieb dominiert.

In Frankreich, Österreich, Deutschland und Italien kam es zu Demonstrationen und es etablierten sich kritische Stimmen.

Nicht überall entstanden jedoch politische Bewegungen wie in der Schweiz.

Die Proteste rund um die Corona-Massnahmen beschäftigen d ie Schweiz nun schon seit Monaten. Die Lage hierzulande scheint so angespannt, dass sogar das deutsche Fernsehen e in Team nach Zürich schickte, um ü b er die Gemütslage der Schweizerinnen und Schweizer zu b erichte n .

Corona-Demos mit Tausenden von Teilnehmenden hat es in den vergangenen anderthalb Jahren jedoch in vielen Staaten Europas gegeben. Weniger offens i chtlich i st bei m Blick über die Grenzen, wer die stärksten Gruppierungen und damit das Pendant zu den Freiheitstrychlern, oder Mass-voll s ind. Hier ein Überblick über unsere Nachbarstaaten:

Deutschland

I n Deutschland wird der Streit zum Teil ähnlich hitzig geführt – teilweise gar tödlich. Vergangene Woche wurde bekannt, dass in der Ortschaft Idar-Oberstein ein Mann einen Tankstellenmitarbeiter tötete, weil dieser ihn aufgefordert hatte, eine Maske zu tragen. D ie bekannteste Anti-Corona-Institution in unserem nördlichen Nachbarland sind die Querdenken-Demos, die bereits früh in der Pandemie ihren Anfang in Stuttgart nahmen.

Hinter den Grossveranstaltungen steckt der Gründer Michael Ballweg. In den vergangenen Monaten war es rund um die Organisation ruhiger geworden, doch dann kam es in Berlin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und mehreren Hundert Festnahmen nach einer Querdenken-Demo. Die Behörden verboten daraufhin bis auf weiteres Veranstaltungen aus dem Kreis Ballwegs und seiner Unterstützenden.

Für grosses Aufsehen sorgte im April dieses Jahres zudem die Aktion mehrerer bekannter Schauspielerinnen und Schauspieler. Obwohl sie keine direkte Stellung zu den geltenden Massnahmen nahmen, wurde das Video #allesdichtmachten von vielen den Kritiker-Kreisen zugeordnet und dementsprechend heftig debattiert.

Bei den Bundestagswahlen diese Woche erreichte die Partei «Frei Wähler», welche bereits im Jahr 2010 gegründet worden war, einen Stimmenanteil von 2,4 Prozent. In ihrem Programm kritisierte die Partei die geltenden Massnahmen stärker als ihre Konkurrenten im deutschen Wahlkampf.

Österreich

Die Tageszeitung « Der Standard » hat zusammengefasst, wer die führen d en Köpfe hinter den Corona-Demo nstrationen in Österreich s ind . Dahinter stecken Organisationen wie die « Initiative für evidenz-basierte Coronainformatione n», d ie « Anwälte für Aufklärung » (AFA) o d er d ie « Neue Wahrheit » .

Ähnlich wie in Deutschland stehen einige dieser Gruppen unter der Beobachtung des österreichischen Verfassungsschutzes, wie FM4 berichtet. Im österreichischen Parlament hat sich der F P Ö-P olitiker Herbert Kickl als einer der schärfsten Kritiker der Massnahmen von Bundeskanzler Sebastian Kurz herausgetan, mit dem er bis im Mai 2019 eine Regierungskoalition führte.

Italien

Italien t raf die Corona-Pandemie mit am frühesten und am stärksten auf dem Kontinent, dementsprechend scharf waren dann auch die verschiedenen Lockdowns und Eingriffe . Besonders diesen Sommer kam es zu mehreren grossen Demonstrationen im Land, die sich gegen die Einführung des Green Pass wehrten.

Wie Politico Europe schreibt, soll auch die Mafia ihre Hände bei der Planung von Anti-Corona-Protesten im Spiel gehabt. So soll die neapolitanische Camorra keine Freude an den Lockdowns gehabt haben, die das Geschäftsmodell arg strapazierten.

1 / 4 Auf der Piazza di Montecitorio, vor dem italienischen Parlamentsgebäude, demonstrierten mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Massnahmen. Die Polizei drängte die Menge daraufhin zurück. AFP Viele der Protestierenden sind im Gastgewerbe tätig und sehen in den aktuellen Beschränkungen eine Bedrohung für ihre Existenz. AFP Ein Mann hatte Hörner und ein Fell auf dem Kopf als Hinweis auf den gewaltsamen Angriff auf das US-Capitol im Januar 2021. Dort hatte ein Angreifer mit Hörner-Kopfschmuck für viel Aufsehen gesorgt. AFP

Abgesehen davon sind organisierte Gruppen, die, ähnlich wie in der Schweiz, Einfluss auf den politischen Betrieb nehmen, jedoch die Ausnahme. Stattdessen sind es einzelne namhafte Persönlichkeiten, wie der 59-jährige D J und Fernsehmoderator Red Ronnie oder die frühere TV-Persönlichkeit Eleonora Brigliadori , die im Fernsehen ihren Widerstand gegen den Green Pass ausführen.

Mit di e gewichtigste Stimme kommt aber von ganz oben im politischen Betrieb: Der ehemalige Aussenminister und Chef der rechtsnationalen Lega, Matteo Salvini hat die geltenden Corona-Massnahmen im Land bereits mehrfach kritisiert , wie die Tamedia-Zeitungen schreiben . Im Parlament erhält er Unterstützung vom Parlamentsabgeordneten Vittorio Sgarbi , der sich wiederholt öffentlichkeitswirksam gegen e inen Imp fzwang ausgesprochen hat und auf Twitter Verweigerinnen des Green Passes gratuliert:

Aber auch ein Befürworter der Impfungen hat sich für seine Rolle in den Diskussionen einen Namen gemacht. Der Virologe Roberto Burioni wurde im ganzen Land bekannt, weil er s i ch i mmer wieder d er Diskussion rund um d ie Wirksamkeit und Sicherheit der Vakzine mit Skeptikern s tellte . Ebenfalls einen konzilianten Ton in der D iskussion schlägt Roberta V illa an, die auf ihrem beliebte n Youtube -K anal für Versö h nung in der Debatte eintritt . Das Wissenschaftsmagazin Science berichtete über die beiden.

Frankreich

Die Franzosen kennen sich mit Demos aus. In den vergangenen Jahren machten die sogenannten Gelbwesten (»Gilets Jaunes») von sich reden. D abei handelte es sich um eine heterogene Gruppierung, die sich vor allem in ihrem Widerstand gegen höhere Benzinpreise und den damit einhergehenden Plänen von Präsident Emanuel Macron stellte. Als diesen Sommer der Ges u ndheitspass eingeführt wurde, griffen die Teilnehmenden zum Teil auf diese Netzwerke z urück , wie « Der Bund » schreibt. Die Demonstrationen hatten es in sich: An einem Tag im August gingen ü ber 240’000 Menschen auf die Strasse. Ähnlich wie an den Demos in der Schweiz waren dabei «Liberté»- Rufe sehr beliebt . Eine grosse Delegation an den Prote s ten s tellte n jeweils Vertreterinnen und Vertreter des Gesundheitspersonal. Aus ihnen setzt sich beispielsweise die Gruppe ReinfoCovid zusammen, die m it dem Slogan «Questionner – Comprendre – Agir» (Fragen, Verstehen, Handeln) ihre kritische Haltung gegenüber den Behörden ausdrückt.

Eine riesige Menschenmenge marschierte am 17. Juli 2021 durch Paris, um gegen den sogenannten «Pass sanitaire» zu demonstrieren. 20min/News Scout

Ähnl i ch wie i n Italien gibt es auch im französischen Parlament kritische Stimmen, wie etwa die Abgeordnete Martine Wonner. Wie France 24 schreibt, ist sie so etwas wie die Speerspitze des französischen Widerstands gegen die Corona- Massnahmen. Sie gehört e einst z ur Partei von Staatspräsident Emanuel Macron, gründete dann jedoch die Kleinstpartei «Ensemble pour les Libertés» (Zusammen für die Freiheiten). Wonner s t ammt aus der Grenzregion zur Schweiz, dem Elsass.